Die Jugend spricht, die Politik hört zu: In Cottbus sind im Rahmen der Bürgerdialogreihe diesmal ausschließlich Jugendliche und junge Erwachsene zu Wort gekommen - mit ihren Fragen und Forderungen. Aber auch die Stadt hatte Wünsche . Von Sebastian Schiller

In Cottbus hat die Stadtspitze am Dienstagabend mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen diskutiert. Es war der erste Bürgerdialog, bei dem es ausschließlich um die Probleme von jungen Cottbusern ging. Zwei Stunden lang erzählten sie, was ihnen in ihrer Heimatstadt fehlt oder besser werden sollte.

Partyclub Scandale in Cottbus muss schließen

Beim Thema Freizeitgestaltung kritisierten die Teilnehmer den miserablen Zustand einiger Skateranlagen in der Stadt. Außerdem wünschten sich die Jugendlichen, dass sich die Stadt mehr für den Erhalt des Cottbuser Nachtlebens einsetzt.

Ihrer Meinung nach gebe es zu wenige Discos, das Nachtleben schrumpfe. Die Stadt hätte in den vergangenen 20 Jahren alles gemacht, um Clubs zu verdrängen. In diesem Punkt widersprach Oberbürgermeister Holger Kelch den Jugendlichen: Es gehe immer darum, die Interessen von Anwohnern und Clubgängern gleichermaßen zu berücksichtigen. Allerdings seien die Anwohner beim Thema Lautstärke auch sensibler geworden, so Kelch.



Die Jugendlichen kritisierten aber auch Dinge, mit denen sie täglich in der Schule zu tun haben. So sei das Schulessen nicht gut und die Theodor-Fontane Gesamtschule völlig überfüllt. Zu diesem Punkt bemerkte Reinhard Drogla, der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, dass ein Viertel der Schüler an der Schule nicht aus Cottbus, sondern aus dem Umland komme. Die Stadt hoffe, dass sich die Lage entspannt, sobald die neue Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe im Spree-Neiße-Kreis fertig ist. Für die Schule hat das brandenburgische Bildungsministerium erst vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben. Sie soll nach den Sommerferien 2022 zum ersten Mal ihre Türen öffnen.