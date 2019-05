Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Braunkohleländer werben am Montag in Brüssel um Unterstützung der EU für den anstehenden Strukturwandel. Geplant ist unter anderem ein Gespräch von Haushaltskommissar Günther Oettinger mit dem brandenburgischen Ministerpräsident Dietmar Woidke und den Regierungschefs von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke machte am Montag gegenüber dem rbb deutlich, wie wichtig eine europäische Unterstützung für die kommenden Jahre im anstehenden Strukturwandel für Brandenburg sei. "Wir wollen weiterhin eine starke Region bleiben", so Woidke.

Eine Regierungskommission hat vorgeschlagen, bis 2038 alle Kohlekraftwerke in Deutschland abzuschalten. Der Bund will die betroffenen Regionen mit insgesamt 40 Milliarden Euro unterstützen. Über die Vergabe der Gelder beraten Vertreter von Bund und Ländern am Montag auch in Berlin.

An der Lausitzer Kohle hängen bundesweit rund 24.000 Arbeitsplätze, davon 16.000 in der Region.