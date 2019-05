In der Gedenktstätte Zuchthaus Cottbus wird am Freitag die letzte Überlebende der NS-Widerstandsgruppe "Weiße Rose", Traute Lafrenz, geehrt. Anläßlich ihres 100. Geburtstags wird eine Ausstellung über sie eröffnet.

Traute Lafrenz lebt seit mehr als 70 Jahren in den USA. Die Ausstellung der Weiße-Rose-Stiftung mit mehreren Tafeln werde bis Ende Mai gezeigt, sagte Gedenkstättenleiterin Sylvia Wähling dem rbb.



Lafrenz wurde Anfang November 1944 in das Zuchthaus Cottbus verlegt. 1947 wanderte die gebürtige Hamburgerin in die USA aus und arbeitete als Ärztin.