Seit Donnerstag kursiert ein Eckpunktepapier von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), in dem zahlreiche Ausgleichsmaßnahmen für die Lausitz nach Ende der Braunkohleverstromung genannt werden. Das Papier ist noch nicht veröffentlicht, liegt aber dem rbb exklusiv vor.

Bei der Evaluierung der Maßnahmen bestehe hingegen noch Nachholbedarf. Sie weicht von den Empfehlungen der Kohlekommission ab. "Hier wäre es hilfreich, wenn das, was im Stromsektor passiert durch den Ausstieg aus der Braunkohle und das, was auf der Strukturseite passiert in ein und demselben Zyklus synchronisiert und evaluiert wird", so Steinbach.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zeigte sich am Freitag zufrieden mit dem Eckpunktepapier. "Das ist ein Papier, mit dem wir definitiv etwas anfangen können", so Steinbach. "Für uns ist es wichtig, dass die Infrastrukturprojekte drin sind". Diese gehörten zu den Grundvoraussetzungen für Industriearbeitsplätze. "Die Bevölkerung in der Lausitz müsste auch langsam das Gefühl bekommen, dass der Strukturwandel anfassbar wird", so der Minister weiter.

Dem Lausitzer SPD-Bundestagsabgeordneten Ulrich Freese fehlen hingegen einige Sicherungsmaßnahmen für Arbeitnehmer, die im ursprünglichen Bericht der Kohlekommission aufgeführt waren. Freese meint hier beispielsweise die Lohnsicherung für Arbeitnehmer, die niedriger bezahlte Jobs annehmen. Auch ob weitere Projekte hinzukommen und ob diese von den Bundesländern teilfinanziert werden müssen, müsse noch geklärt werden. Positiv sieht er hingegen die Aufnahme zahlreicher Infrastrukturprojekte und die Entwicklung der Lausitz zur Gesundheitsregion.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Schulze zeigte sich zufrieden mit den geplanten Maßnahmen für die Lausitz. Vor allem, dass das Fahrzeuginstandhaltungswerk der Bahn in Cottbus nicht geschlossen wird, sieht er positiv. Auch die Anbindung des Technologie- und Industrieparks in Cottbus an die Autobahn und die Planung verschiedener Ortsumfahrungen sieht er als gutes Zeichen.

Axel Vogel, Franktionsvorsitzender der Grünen im Brandenburger Landtag dämpft hingegen die Erwartungen an das Papier. Viele der Vorschläge, die derzeit kursierten seien lediglich zur Prüfung vorgesehen. Es handele sich also noch nicht um umsetzungsreife Ideen. Da die Zustimmung des Bundes noch fehle, bleibe abzuwarten, was von dem Papier übrig bleibe.

Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) hob vor allem den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Cottbus und Lübbenau hervor. Ebenso sieht er den Aufbau einer medizinischen Fakultät in der Region als gutes Zeichen. So könne dem Ärztemangel vorgebeugt werden. Nun hoffe er auf eine zeitnahe Verabschiedung des Maßnahmepakets. Auch, wann die Projekte konkret umgesetzt werden müsse festgeschrieben werde, so Kelch.