Offener Brief an Ministerpräsident Woidke

Der geplante Umzug des Wissenschafts- und Kulturministeriums von Potsdam nach Cottbus stößt auf neue Kritik. Mehrere Kulturschaffende aus dem Land Brandenburg fordern in einem offenen Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke und Kulturministerin Martina Münch, die Entscheidung zurückzunehmen.

Die Unterzeichner befürchten, dass die Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Wissenschaftsministerium unter einem Umzug leiden würde. Die zentrale Lage Potsdams, wo sich das Ministerium zurzeit befindet, biete einen Vorteil für alle Landkreise, "da alle Wege ins Zentrum führen." Zudem sei die Kommunikation bei ressortübergreifenden Fragen nach einem Umzug nur noch erschwert möglich, heißt es in dem Brief. Dabei seien unter anderem "die Bildung, die Wirtschaft, aber auch die Staatskanzlei hervorzuheben, mit denen es vielfältige Aufgaben gibt, die gemeinsam gelöst werden müssen."

Die rot-rote Landesregierung hat den Ministeriumsumzug vor wenigen Wochen angekündigt. Er soll bis zum Jahr 2023 vollzogen sein, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Dadurch werde Cottbus als Behörden- und Wissenschaftsstandort aufgewertet, einige Aufgaben könnten ortsnäher umgesetzt werden und die Lausitz werde in den "großen Herausforderungen des Strukturwandels" gestärkt.

Allerdings geht es auch darum, in Potsdam in dem Gebäude in der Heinrich-Mann-Allee 103 Flächen frei zu räumen für das Präsidium der Bundespolizei, das mit bis zu 800 neuen Arbeitsplätzen in der Landeshauptstadt massiv ausgebaut werden soll.