Dass die Lausitz Brandenburg und Sachsen verbindet, wird beim Thema Kohleausstieg besonders deutlich. Die beiden Landesregierungen wollen künftig enger zusammenarbeiten. Zudem richteten sie einen Appell an die Jugend.

Die Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU) forderten zudem einen schnellen Ausbau der Infrastruktur. Der Kohleausstieg und der Beitrag zu den Klimazielen werde nur gelingen, wenn in der Lausitz neue, gute Arbeitsplätze entstehen.

Brandenburg und Sachsen wollen beim Strukturwandel in der Lausitz künftig noch enger zusammenarbeiten. Bei einer gemeinsamen Kabinettsitzung in Hoyerswerda (Sachsen) betonten die Regierungschefs beider Kohleländer ihre Absicht, die Struktur bis zum Ausstieg aus der Braunkohle gemeinsam zu entwickeln.

Was Woidke mit dem Geld für den Strukturwandel plant

Es gebe jetzt eine "historische Chance" und die gelte es zu ergreifen, betonte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der Bund habe sich mit dem Strukturstärkungsgesetz und zugesagten 40 Milliarden Euro zur Region bekannt. Nun gehe es um eine rasche Umsetzung konkreter Projekte, vor allem in Wissenschaft und Forschung sowie den Ausbau wichtiger Schienenverbindungen wie der Strecke Berlin-Cottbus-Görlitz oder in Richtung Polen.

Darüber hinaus wurden weitere Vorhaben besiegelt. So soll es ein länder- und spartenübergreifendes Kunstfestival in der Lausitz geben. Geplant ist auch, die Region gemeinsam zu vermarkten. Um eine verlässliche Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk ab 2021 zu gewährleisten, wollen beide Länder ein Finanzierungsabkommen mit dem Bund abschließen.

Vor der Sitzung in Hoyerswerda hatten die Ministerpräsidenten Kretschmer und Woidke mit Gymnasiasten diskutiert. Dabei riefen sie die jungen Menschen dazu auf, in ihrer Heimat zu bleiben und sich einzumischen.

Für die Zukunft der Region sei der Verbleib junger Leute entscheidend, sagte Woidke. "Es ist wichtig, dass ihr euch einmischt und mitmacht", so Woidke. Er räumte ein, dass es bei vielen Menschen in der Lausitz eine große Verunsicherung wegen des Ausstiegs aus der Braunkohle gebe. Für 50.000 Menschen werde sich das berufliche Umfeld in den kommenden Jahren verändern.