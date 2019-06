In Forst ist am Donnerstag der Kreistag Spree-Neiße zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Mit 13 Abgeordneten stellt die AfD künftig die stärkste Fraktion. Einen Kandidaten für den Vorsitz hat sie jedoch nicht gestellt.

Bei der Kommunalwahl Ende Mai hatte jeder vierte Einwohner von Spree-Neiße der AfD seine Stimme gegeben. Am Ende kam sie auf 26,5 Prozent. Bei der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren hatte die AfD im Landkreis noch bei 1,8 Prozent gelegen.

In Forst hat sich am Donnerstag der neue Kreistag Spree-Neiße zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Stärkste Fraktion ist künftig mit 13 Abgeordneten die Alternative für Deutschland (AfD). Insgesamt zählt der neugewählte Kreistag neben Landrat Harald Altekrüger (CDU) 50 Abgeordnete.

In Cottbus konstituiert sich am Freitag die neue Stadtverordnetenversammlung. Auch in der kreisfreien Stadt hatte die AfD bei der Kommunalwahl im Mai die meisten Stimmen geholt.

Sie stellt in der neuen SVV künftig elf Abgeordnete. Die CDU neun, acht die SPD und sieben die Linke.