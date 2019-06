Die Regierung wies die Forderung am Montag zurück. "Wir sind entschlossen umzusetzen, was die Kohlekommission beschlossen hat", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Damit bezog er sich auf das von der Kommission festgelegte Ausstiegsdatum im Jahr 2038. Der Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, Wolfgang Steiger legte nach. "Ein weiteres Vorziehen des Kohleausstieges wäre der absolut falsche Weg. Deutschland braucht nicht die nächste energiepolitische Sturzgeburt", so Steiger.

Die aus dem Süden Brandenburgs stammende FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg kritisierte Söders Vorstoß ebenfalls. Man solle sich an Absprachen halten, so Teuteberg. "Wir müssen selbstverständlich aus der Kohle raus, aber noch brauchen wir sie. Wenn Kompromisse gefunden wurden, dann soll es auch Planungssicherheit geben", so die FDP-Politikerin weiter. Wichtig sei es, ein realistisches Konzept für den Strukturwandel in der Region zu entwerfen.

Auch die Industrie- und Handelskammer Cottbus ist gegen einen früheren Kohleausstieg. Bund und Land fehle es derzeit an Ideen und Projekten, um ansässige Unternehmen zu stärken und auf den Wandel vorzubereiten, meint IHK Hauptgeschäftsführer Marcus Tolle. "Für einen solchen Strukturwandel müssen zwei Bedingungen erfüllt sein", so Tolle. "Das erste ist Verlässlichkeit und das zweite ist, dass der Strukturwandel positiv erlebbar wird für die Menschen in der Region." Laut tolle sollte die Bundesregierung beim aktuell geplanten Datum bleiben.

Bundesweit sind knapp 24.000 Arbeitsplätze vom Kohleausstieg betroffen, davon 16.000 direkt in der Lausitz.