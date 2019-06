In Cottbus hat sich die neue Stadtverordnetenversammlung konstituiert. Die AfD stellte als stärkste Fraktion keinen eigenen Kandidaten für den Vorsitz - ebenso wie im Kreistag Spree-Neiße. So wurde Reinhard Drogla (SPD) im zweiten Versuch wiedergewählt.

In Cottbus hat sich am Freitag die neue Stadtverordnetenversammlung konstituiert. Zum ersten Mal stellt die Alternative für Deutschland (AfD) die stärkste Fraktion. Trotzdem verzichtete sie darauf, einen eigenen Kandidaten für die Wahl des neuen Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung aufzustellen. Auch im Kreistag Spree-Neiße hatte die AfD am Donnerstag auf den Vorsitz verzichtet.

Zum Vorsitzenden der SVV Cottbus wurde so Reinhard Drogla (SPD) gewählt. Er hatte das Amt schon in der letzten Stadtverordnetenversammlung inne. Allerdings brauchte es zwei Versuche für seine Wiederwahl.