13 Städte und Gemeinden in Deutschland sollen Modellregionen für "Smart Cities" werden. Eine davon ist Cottbus. Laut Oberbürgermeister Kelch sollen in den nächsten Jahren 15 Millionen Euro für die Digitalisierung zur Verfügung stehen. Erste Projekte stehen bereit.

Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch zeigte sich am Mittwoch zufrieden mit der Entscheidung. "Die Aufnahme in den Kreis der Modellkommunen zeigt, dass es sich lohnt, beharrlich zu kämpfen und auf eigenes Risiko in Vorleistung zu gehen", so Kelch in einer Mitteilung. Nun könne man zu "größeren Sprüngen" bei der Digitalisierung ansetzen.

Da die Stadt bereits über eine Strategie "Digitale Stadt Cottbus" verfüge, sei schon bei der Bewerbung die Förderung zur direkten Umsetzung konkreter Maßnahmen beantragt worden. Bis zu 15 Millionen Euro stehen der Stadt in den nächsten fünf Jahren zur Verfügung.