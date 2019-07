Bild: imago-Symbolbild/Michael Schick

Offener Brief über desolate Zustände - Die Angst geht um bei den Flüchtlingen in Hohenleipisch

23.07.19 | 19:44 Uhr

Die Bewohner des Flüchtlingsheims in Hohenleipisch wollen nur noch weg. In einem offenen Brief machen sie ihrem Ärger über desolate Zustände Luft - aber auch ihrer Angst. Denn eine Frau aus ihrem Heim wurde tot aufgefunden, und der Fall ist bisher nicht aufgeklärt.

Der Flüchtlingsrat Brandenburg und die Organisation "Women in Exile" haben die Schließung des Flüchtlingsheimes im Brandenburgischen Hohenleipisch (Elbe-Elster) gefordert. Die Situation dort sei desolat, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung [externer Link]. Unter anderem war im April dieses Jahres eine junge Mutter aus der Unterkunft verschwunden. Bei Ermittlungen stießen die Behörden fast zwei Monate später auf die sterblichen Überreste der Kenianerin. Die Todesumstände sind noch immer ungeklärt. Seit dem Vorfall haben viele der insgesamt 120 Heimbewohner Angst. "Ihre Kinder lassen sie längst nicht mehr allein zum Spielen nach draußen", heißt es in dem Schreiben. Die Organisationen fordern nun "eine menschenwürdige Unterbringung" für die Geflüchteten in Hohenleipisch und stützen sich dabei auf einen offenen Brief der Bewohner [externer Link].

Diese kritisieren darin zudem, die Gebäude seien alt und befänden sich in einem schlechten Zustand. In dem Heim rieche es unangenehm und es sei äußerst eng. Zudem gebe es Kakerlaken. Insgesamt erinnert das Leben im Heim dem Brief zufolge an ein Gefängnis. "Wir wollen einfach nur hier weg", schreiben die Bewohner.

"Von der Zivilisation abgeschnitten"

Die Flüchtlinge beklagen auch die extrem isolierte Lage der Sammelunterkunft und beschreiben die Waldlage als "von der Zivilisation abgeschnitten". So gebe es keine Freizeitmöglichkeiten und die Anbindung an den Busverkehr sei schlecht. Laut der Mitteilung der Organisationen fahre der letzte Bus zum Heim bereits um 17:30 Uhr, am Wochenende gebe es gar keine Anbindung. Integration sei so nicht möglich. Dazu komme die Angst, dass der mutmaßliche Mörder der zweifachen Mutter möglicherweise noch im Heim lebe, heißt es. "Abends haben wir Angst, alleine ins Bad oder auf die Toilette zu gehen." Die Ermittlungen der Polizei zu dem ungeklärten Todesfall laufen noch, zuständig ist inzwischen die Staatsanwaltschaft. Die Geflüchteten verlangen, Hohenleipisch verlassen zu können und an einem anderen Ort unter besseren Bedingungen untergebracht zu werden.

Landkreis lehnt Schließung ab

Auf Nachfrage von rbb|24 teilte der Landkreis Elbe-Elster in einer schriftlichen Stellungnahme mit, er könne die Forderung nicht nachvollziehen und lehne die Schließung des Heims ab. "Der Landkreis betrachtet den Standort grundsätzlich für geeignet, Asylbewerber unterzubringen." Für die Bewohner der Unterkunft stünden drei Sozialarbeiter und ein Einrichtungsleiter zur Verfügung. Der Tod einer Heimbewohnerin sei zwar tragisch aber kein Grund, das Heim zu schließen. Die Kreisverwaltung habe sich in den vergangenen Jahren um die Herrichtung von zwei Gebäuden zur Unterbringung der Flüchtlinge gekümmert und entsprechend investiert, heißt es in der Stellungnahme.

