In Potsdam ist am Mittwoch die sogenannte Lausitz-Strategie des Brandenburger Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur präsentiert worden. Ministerin Martina Münch (SPD) präsentierte dabei künftige Projekte im Wissenschaftsbereich für die Lausitz. Mit dabei waren auch die amtierende Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), Christiane Hipp und der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme IPMS Dresden, Prof. Harald Schenk.

Neues DLR-Institut wird in Cottbus gegründet

Hipp sprach von "neuem Schwung und gefühlt 100 Ideen" durch das Sofortprogramm.



Münch stellte insgesamt 29 Projekte vor, die im Rahmen der Lausitz-Strategie verfolgt werden sollen. Sie freue sich, dass damit eine ganze Reihe innovativer Forschungsvorhaben und hochkarätiger Institutsansiedlungen auf den Weg gebracht werden können, so Münch.

So sei unter anderem eine Modellregion "Gesundheit" in der Lausitz geplant, inklusive Medizincampus mit Schwerpunkt Telemedizin in Cottbus und auch ein deutschlandweit einzigartiger Innovationscampus für Mikrosensoren.