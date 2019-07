Cottbus soll finanziell entlastet werden. Dafür will das Land Brandenburg der Kommune in den nächsten fünf Jahren mehr als 100 Millionen Euro überweisen. Eine entsprechende Vereinbarung haben Innenminister Karl-Heinz Schröter und Oberbürgermeister Holger Kelch am Montag unterschrieben.

Cottbus verpflichtet sich im Gegenzug dazu, einen eigenen Beitrag von 25,2 Millionen Euro zu leisten. Dazu hatten die Stadtverordneten bereits einen Beschluss gefasst.