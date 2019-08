a22 Berlin Dienstag, 13.08.2019 | 18:05 Uhr

Wenn die Einwerbung der vielen benötigten Fachleute erfolgreich sein soll, dann muss man sich in Cottbus erst einmal deutlich von dem rechten Mob distanzieren und nicht auch noch zur stärksten Partei machen! In so einem vergifteten Klima macht doch Leben keinen Spaß. Man weiß doch nie, ob man abends im Bus oder auf der Arbeit angegriffen wird, wenn man nicht der rechten Norm entspricht. In Berlin vergreift sich der Mob auch gerne mal an Schwächere: Frauen mit kleinen Kindern oder Kinder! Sind halt richtige deutsche Helden!