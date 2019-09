Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Münschke aus Guben hat Morddrohungen erhalten. Nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus habe der Mann am Wochenende einen Brief mit "schwersten Bedrohungen" gegen ihn und seine Familie erhalten.

Auf Anfrage von rbb|24 bestätigte Münschke, dass ein erster Brief mit Morddrohung bereits am Donnerstag an seine Privatadresse gegangen war. Diesen hatte sein Vater geöffnet und ihn zunächst nicht informiert. Erst als am Freitag ein zweiter Brief eintraf, informierte der Landtagsabgeordnete die Polizei über beide Briefe.



Dort wurde eine Ermittlungsgruppe gebildet. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

