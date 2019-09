Cottbus will bessere Infrastruktur und Geld für die Uni

Strukturwandel in der Lausitz

Die baulichen Voraussetzungen an der Uni sind das eine, aber die rund 1.200 Mitarbeiter müssen erst einmal nach Cottbus kommen. Dafür müsse die Stadt zunächst attraktiver werden, forderte darüber hinaus der noch amtierene Uni-Kanzler Peter Lange.

Strukturwandel in Braunkohle-Region

Oberbürgermeister Holger Kelch hofft in diesem Zusammenhang, dass das Wahlergebnis der Landtagswahl vom Sonntag, bei dem die AfD zweitstärkste Kraft wurde, niemanden davon abhält, sich für Cottbus zu erwärmen. "Wenn es uns gelingt, jetzt zügig die Ankündigungen in Taten umzusetzen, dann gibt es irgendwann einen kritischen Moment. Und dann dreht sich das alles, was negativ über uns gelaufen ist einfach um." Er lege Wert darauf zu zeigen, dass die Lausitz attraktiv ist, "unabhängig irgendwelcher Wahlergebnisse."