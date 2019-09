Zwischen Guben (Spree-Neiße) und der polnischen Nachbarstadt Gubin könnte in einigen Jahren ein Elektrobus verkehren. Über ein entsprechendes Vorhaben wurde am Dienstag bei einer Konferenz von Vertretern beider Städte gesprochen. Bei dem Treffen ging es um eine Verbesserung des Nahverkehrs.

Ein Elektrobus sei eine Variante, die Partnerstädte umweltfreundlich zu verbinden, so Projektkoordinator Tomasz Sandecki. "Elektromobilität ist ja ein heißes Thema momentan", sagte er. "Deswegen haben wir das Projekt auch in die Richtung gelenkt." Zunächst solle eine Analyse zeigen, wie die Verbindung am besten aufgebaut werden soll. Diese könnte Ende 2020 abgeschlossen sein. Rechtliche Hürden in Deutschland, Polen und auf EU-Ebene sieht Sandecki zusätzlich als Problem, mit einer Umsetzung ist demnach nicht vor 2021 zu rechnen.

Auch eine Variante, bei der anstelle eines Elektrobusses ein Wasserstoffbus fahren soll, sei denkbar. Für das Projekt sind über 600.000 Euro veranschlagt. Ein Großteil daraus stammt aus EU-Fördermitteln.