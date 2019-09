Kritik an mangelnder Verbindlichkeit

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) fordert, den Kompromiss zum Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 verbindlich zu machen. Bisher habe der Beschluss der Kohlekommission keine rechtliche Bindung, kritisierte Steinbach beim rbb-Bürgertalk "Wir müssen reden" in Cottbus am Donnerstagabend.

Bis Ende des Jahres müsse ein entsprechender Entwurf vorgelegt werden, der die Empfehlung der Kommission eins zu eins umsetze, so Steinbach. Sonst werde es keinen gesellschaftlichen Konsens geben.

Auch der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Oliver Krischer, mahnte bei der Debatte schnelles Handeln an. Das Ergebnis der Kohlekommission liege seit sieben Monaten vor. Die Bundesregierung sei aber nicht in der Lage, daraus ein Gesetz zu machen, so Krischer.