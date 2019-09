So soll es in der Lausitz weitergehen

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat bei der Lausitz-Konferenz in Spremberg (Spree-Neiße) am Montag drei Ansätze vorgestellt, mit deren Hilfe er die Entwicklung der Region vorantreiben will. Dazu gehören die Bereiche Forschung und Entwicklung, eine kurzfristige Firmenansiedlungen und eine ökologisch-wirtschaftliche Neuaufstellung.

Die Region biete mit ihren gut ausgebildeten Menschen, einer ausgezeichneten Energie-Infrastruktur sowie der Lage im Großraum Berlins "beste Voraussetzungen für eine moderne Energieregion", sagte Steinbach am Montag. "Wir können es schaffen." Es sei eine riesen Chance. "Aber wir brauchen Mut, Geschlossenheit und Weltoffenheit", so der SPD-Politiker.

Es sei höchste Zeit, dass die Projekte, die längst existieren, tatsächlich in der Region bekannt würden. "Wir müssen sehen, dass wir Investoren in die Region bekommen", sagte der Minister. Ein Hoffnungsträger für die Region sei zum Beispiel die Wasserstofftechnologie. Laut Steinbach könnten so 7.000 Jobs in der Branche entstehen.