Nach einem Medienbericht über möglicherweise zu harte Maßnahmen in einer Jugendeinrichtung des Arbeiter-Samariter-Bundes ASB in Jänschwalde (Spree-Neiße) laufen erste Ermittlungen durch Behörden. Das Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erklärte rbb|24 am Montag, dass es zusammen mit dem Jugendamt des Spree-Neiße-Kreises an der Aufklärung arbeitet.

Der Fall weckt Erinnerungen an den Skandal um die "Haasenburg"-Heime in Brandenburg: Im Jahr 2013 war bekannt geworden, dass Erzieher jugendliche Bewohner in drei Heimen in Neuendorf am See im Unterspreewald, Müncheberg (Märkisch-Oderland) und Jessern (Dahme-Spreewald) drangsaliert und gedemütigt haben sollen. Die drei mussten Ende 2013 auf Weisung der damaligen Jugendministerin Martina Münch (SPD) schließen.



Die Staatsanwaltschaft ermittelte in Dutzenden Verfahren. Es habe dabei auch viele Doppel-Anzeigen gegeben und Anzeigen von Unbeteiligten, hieß es. Es gab schließlich zwei Gerichtsprozesse wegen körperlicher Gewalt. Einer endete mit einem Freispruch, der andere wurde gegen eine Geldzahlung eingestellt. Zudem ging es in zwei weiteren Gerichtsverfahren um sexuellen Missbrauch. Einer der Prozesse gegen einen Ex-Betreuer wurde gegen die Zahlung einer Geldbuße eingestellt. In dem anderen Verfahren erhielt ein ehemaliger Erzieher eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren.