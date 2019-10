Neumann Berlin Dienstag, 08.10.2019 | 13:19 Uhr

@4, Holger, 11:59 Uhr:

Wenn die politische Einstellung die "Privatsache" des AfD-Müllers ist, dann gilt das aber genauso für den Lebensmittel-Händler. Wenn ein Kaufmann keine Hirse mehr von frn Leugnern des Klimawandels haben will: Dann ist das genauso seine Privatsache - und sein gutes Recht! Da kann die AfD-Szene jammern, soviel sie will. Niemand muss irgendwelche Produkte verkaufen, von dessen Hersteller er nicht überzeugt ist. So einfach ist das. Dann kommt die Hirse eben von einem anderen Lieferanten, ohne AfD-Hintergrund. Das ist die freie Entscheidung des Händlers. So what?