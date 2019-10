Bundesinstitut für Klimaschutz in Cottbus nimmt Arbeit auf

Einweihung am 8. November

Das Bundesumweltministerium wird kommende Woche in Cottbus ein branchenübergreifende und interdisziplinäre Wissensplattform eröffnen. Offiziell wird die neue Einrichtung am 8. November eingeweiht, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.