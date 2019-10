Von Grünberg will Präsident der Uni Cottbus werden

Hans Hennig von Grünberg will Präsident der BTU Cottbus-Senftenberg werden. Er hat sich am Donnerstag in Cottbus den Mitarbeitern und Studenten der Universität vorgestellt. von Grünberg ist studierter Physiker und war zuletzt Präsident der Hochschule Niederrhein.

Nach zehn Jahren hatte er im Frühjahr dieses Jahres den Posten abgegeben. 2017 wurde er als Hochschulmanager des Jahres ausgezeichnet.

Grünberg ist im Moment offensichtlich der einzige Kandidat für das Amt des BTU-Präsidenten. Eine ursprünglich für Donnerstagnachmittag geplante zweite Präsentation wurde abgesagt.

Ob Grünberg gewählt wird, entscheidet der Senat der Universität. Die Stelle ist seit dem Wechsel von Jörg Steinbach in die Brandenburger Landesregierung im September 2018 nicht besetzt.