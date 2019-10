Klimaklage dreier Biobauern wird jetzt in Berlin verhandelt

Gemeinsam wollen sie durchsetzen, dass die Bundesregierung wirksame Maßnahmen ergreift, um die für 2020 angekündigten Klimaziele zu erreichen, wie Greenpeace-Anwalt Severin Pabsch am Dienstag sagte. Es ist laut Greenpeace das erste Mal, dass sich ein Gericht in Deutschland mit dem Klimaschutz durch die Regierung befasst.

Die Ökolandwirte klagen wegen einer Verletzung ihrer Grundrechte, erläuterte Pabsch. Der Staat habe Schutzpflichten für das Eigentum seiner Bürger. Doch die Folgen des Klimawandels bedrohten die landwirtschaftliche Existenz der klagenden Bauern - durch Extremwetterereignisse wie Starkregen oder anhaltende Dürre sowie latent durch den steigenden Meeresspiegel. Einkommenseinbußen in ihrer explizit nachhaltigen Landwirtschaft seien kausal auf den Klimawandel zurückzuführen.



"Wir haben genau jetzt die Nase voll", sagte Silke Backsen, Bäuerin auf der schleswig-holsteinischen Nordseeinsel Pellworm. "Politiker haben die großen Stellschrauben in der Hand - nicht wir." Ihre Insel liege zum Teil schon jetzt unterhalb des Meeresspiegels. Bei Starkregen laufe sie voll "wie eine Badewanne", so Backsen. Wenn dann noch eine Sturmflut dazukomme, könne das Wasser nicht einmal durch die Siele ablaufen. Doch es habe auch schon Dürreperioden gegeben, in denen das Futter für die Rinder und die Schafe fehlte.