Nach Anschlag in Halle an der Saale

In Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) waren am Mittwoch zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei geht in Moment von einem rechtsradikalen Einzeltäter aus. Bei den Toten soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln. Sie waren am Mittwoch in der Nähe einer Synagoge erschossen worden.

Der mutmaßliche Täter hatte zuvor offenbar versucht, in eine mit bis zu 80 Menschen besetzte Synagoge einzudringen. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen "Mordes von besonderer Bedeutung".

An der Neuen Synagoge in Berlin Mitte hatte es am Mittwochabend eine Mahnwache für die Opfer des Anschlags von Halle gegeben. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte daran teilgenommen.