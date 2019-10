Landkreis investiert Millionen in Internetausbau

Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz will in den nächsten vier Jahren mehr als 23 Millionen Euro in den Glasfaserausbau für schnelles Internet investieren.

Von 35.000 Haushalten sollen demnächst etwa 4.500 Glasfaseranschlüsse bekommen, kündigte Landrat Sigurd Heinze bei rbb|24 an. Außerdem würden auch 240 Unternehmen mit derartigen Anschlüssen ausgestattet.