Die neue Landesregierung hält am geplanten Aufbau einer staatlichen Medizinerausbildung in Cottbus fest. Das hat die neue Wissenschaftsministerin Manja Schüle am Donnerstag bei ihrem ersten Besuch in der Lausitz gesagt.

Sie verspreche sich von diesem Projekt Effekte für den Arbeitsmarkt, sagte sie. Um den Studiengang würden sich voraussichtlich auch Firmen in der Region ansiedeln. Zum anderen gehe es auch darum, die medizinische Versorgung auf dem Land weiter zu organisieren.

"Was wir brauchen ist doch ein gemeinsamer Kraftakt für diese Region", erklärt Brandenburgs neue Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur bei ihrem Antrittsbesuch in Cottbus. Neben der Ansiedlung der Medizinerausbildung sollen weitere Instititute im Forschungs- und Gründungsbereich entstehen.