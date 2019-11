Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am Donnerstag Fördergelder für zwei Projekte in der Lausitz bewilligt. Wie der Lausitzer SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Freese am Freitag mitteilte, soll Cottbus ein Forschungs- und Entwicklungszentrum bekommen. Zudem erhält die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg über vier Millionen Euro für ein neues Labor.