Sitzung in Cottbus

Kerstin Kircheis ist die neue Vorsitzende des Braunkohleausschusses des Landes Brandenburg. Die ehemalige Landtagsabgeordnete ist am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung des Ausschusses gewählt worden.

Nach der Wahl Kircheis' zur neuen Vorsitzenden informierte der Bergbausanierer LMBV über den aktuellen Stand der Sanierungen. Zudem ging Sanierungsleiter Gerd Richter auf die Arbeiten dieses Jahres ein - ein Schwerpunkt sei der Sedlitzer See. So stehen beispielsweise Böschungsarbeiten, die Fertigstellung des Seestrandes Lieske und die Errichtung eines Sanierungsstützpunktes an.

Ein großer Meilenstein sei die Eröffnung des Hafens am Großräschener See gewesen. Bis dort gebadet werden kann, wird es allerdings noch mindestens ein Jahr dauern, so Richter. "Wir müssen die notwendigen Genehmigungen erzeugen und wir müssen natürlich auch die Voraussetzungen schaffen, dass gefahrfrei gebadet werden kann", erklärt der Sanierungsleiter. Dafür muss beispielsweise auf einem Strandabschnitt Sand aufgetragen werden.