Die AfD ist zur traditionellen "Barbarafeier" der Bergleute in der Lausitz durch das Energieunternehmen Leag erst ein- und dann wieder ausgeladen worden. Das teilte die Leag am Freitag mit. Das Energieunternehmen wirft der AfD nach eigenen Angaben vor, die Leag mit Blick auf die bevorstehenden Proteste von "Ende Gelände" für parteipolitische Zwecke zu nutzen. Deshalb sehe man sich in diesem Jahr dazu veranlasst, die Einladung an die Landtagsabgeordneten der AfD zurückzuziehen.

Auch in der Lausitz feiern Bergleute und Kraftwerker am 4. Dezember traditionell das Fest ihrer Schutzpatronin, der Heiligen Barbara. Das Unternehmen Leag lädt zum Fest in der Regel die in die Landtage gewählten Vertreter aus dem Revier ein, unabhängig von deren Parteizugehörigkeit.