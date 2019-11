Die Cottbuser SPD hofft, sich mit allen Parteien in der Stadtverordnetenversammlung auf eine gemeinsame Erklärung im Umgang mit den Braunkohlegegnern der Gruppe "Ende Gelände" verständigen zu können - auch mit der AfD. Gunnar Kurth, der SPD-Fraktionsvorsitzende, bestätigte am Freitag dem rbb einen entsprechenden Bericht des "Tagesspiegel".



"2016 hatten wir in der Lausitz eine Situation, in der in einer Art und Weise gegen die Verstromung von Kohle demonstriert wurde, die Grenzen überschritten hat", so Kurth. Mit Bildern der damaligen Aktion sei für eine Demonstration am 1. Adventswochenende geworben worden. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir in der Kohledebatte, im Umgang miteinander für Respekt und einen friedlichen Umgang miteinander eintreten müssen", sagte Kurth. "Deswegen haben wir in unserer Fraktion beschlossen, dass wir dazu einen Vorschlag machen wollen, um genau dazu aufzurufen."