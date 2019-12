rbb-24-nutzer Berlin Donnerstag, 05.12.2019 | 12:08 Uhr

Wer Diskurse und wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzungen in pädagogischen Rahmen fördern will, unterstützt die öffentliche Bildung und Vereine wie NABU, BUND/ Bund Jugend etc und fragt mal nach bei allen, die unmittelbar mit bzw. von Natur leben, ob in der Land- oder etwa Forstwirtschaft z.B. Wer hingegen Ausbeutungsverhältnisse von Mensch und Natur aufrecht erhallten will, folgt Partikularinteressen, eben rein wirtschaftlichen Diskursen, die keinen Anspruch an Wissenschafltichkeit oder Gemeinnützigkeit verfolgen. Das ist genau das Gegenteil von Bildung. Es ist Ausdruck der überall in Deutschland verbreiteten zu großen Nähe zwsichen Wirtschaft und Politik. Letztere erhält von Wahlberechtigten das Mandat, nicht von der Ökonomie.



"Geklüngel" ist da noch viel zu verharmlosend. Das ist blanke Korruption, da mandatierte Repräsentant*innen ihre Ämter dazu missbrauchen, bestimmten Meinungsbilder zu fördern, die nicht der Allgemeinheit dienen.