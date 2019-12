Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht dabei, wer aktiv aus einem E ein C gemacht hat. Torsten Herbst, Sprecher der Polizei Brandenburg, sagte rbb|24 am Montagmorgen: "Was wir momentan versuchen zu ermitteln, ist: Wie war der letzte Zustand der Wand bevor die Polizisten abrückten und ab wann standen diese beiden Buchstaben so da." Zuvor hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet, dass die Möglichkeit besteht, die Polizisten könnten für die beiden Buchstaben verantwortlich sein.

Am Donnerstagnachmittag hatten sich die Polizisten der 3. Hundertschaft Cottbus vor einer schwarzen Wand fotografieren lassen, auf die am Tag zuvor mit weißer Farbe geschrieben worden war: "Stoppt Ende Gelände". Die Worte waren von zwei stilisierten Flusskrebsen eingerahmt, dem Wappentier der Stadt Cottbus. Innerhalb der rechten Szene wird dieses Zeichen als Erkennungszeichen missbraucht.

Am Donnerstagabend kursierte das Bild in Sozialen Netzwerken. Nachdem die Polizei auf das Bild aufmerksam geworden war, wurden die neun Beamten aus dem Einsatz während der Protestaktion der Umweltaktivisten von Ende Gelände entlassen. "Nach unseren bisherigen Erkenntnissen hat der Einsatzleiter die Polizisten dazu aufgefordert, die Wand zu übermalen", sagte Herbst. "Am Donnerstagabend rückten sie mit Farbe aus und meldeten dann zurück: 'Hier sind zwei Buchstaben übrig geblieben. Die Farbe reicht nicht'."

Am Freitag entschied die Interne Revision der Brandenburger Polizei, dass wegen des Fotos Disziplinarverfahren eröffnet werden. Erst danach wurde festgestellt, was noch zu sehen war. "Das wäre für uns das absolute Worst-Case-Scenario: Wenn sich herausstellen sollte, dass etwa Polizisten aus diesem E ein C gemacht haben", sagte Polizeisprecher Herbst.

Daraufhin wurde ein Handwerker angewiesen, die gesamte Wand erneut zu übermalen, bevor am Samstag Teilnehmer der Anti-Braunkohle-Demonstration die Wand hätten sehen können. "Der Auftrag war: Alles schwarz machen", so Herbst am Montag. "Die späteren Entwicklungen sind jetzt auch Teil dieses Verfahrens."