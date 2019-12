Kohleausstiegsgesetz kommt in diesem Jahr nicht mehr

Das Kohleausstiegsgesetz des Bundes wird erst 2020 im Kabinett vorgelegt. Das sagte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag. Die Regelungen seien derzeit in der Abstimmung zwischen den Ministerien, heißt es. Das Vorhaben habe eine "sehr hohe Komplexität" und komme daher nicht so schnell wie erhofft ins Kabinett, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Bereits Ende Januar diesen Jahres hatte die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung - kurz Kohlekommission - ihren Abschlussbericht und damit einen Fahrplan für einen geordneten Ausstieg aus der Braunkohleverstromung vorgelegt. Daran beteiligt waren sowohl die Energieindustrie als auch Umweltverbände und Kommunalpolitiker. Diese hatten anschließend auf eine schnelle Umsetzung des erzielten Kompromisses per Gesetz gehofft.