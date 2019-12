Steffen Berlin Sonntag, 01.12.2019 | 19:42 Uhr

Der unbestritten wichtige und richtige Kampf gegen Rechtsextreme nimmt zuweilen absurde Züge an! Was soll an diesem Spruch rechtsextrem sein? Selbst für den Fall, dass tatsächlich ein Rechtsextremer denselben gesprüht hat, macht es den Spruch nicht zu einem rechtsextremen. Es ist und bleibt "nur" eine Sachbeschädigung. Ein Aufruf zu einer Straftat ist damit auch nicht erfüllt, da das Wie fehlt. Es kann ein Aufruf zu Gewalt sein, genau so gut aber auch zu einer Demo oder purer politischer Haltung. Unsere Gesellschaft für gut daran, beim Thema Rechtsextremismus sachlich zu bleiben und ihn nicht mit solchen Falschanschuldigungen zu verharmlosen!

Bei den Polizisten glaube ich nicht, dass das Disziplinarverfahren zu ihren Ungunsten ausgehen wird. Einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht kann ich nicht erkennen. Ob das Foto sein musste, darüber kann man streiten. Andererseits war das Stoppen von EG vor Straftaten und Hausfriedensbruch deren Auftrag.