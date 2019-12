Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz unterstützt das finanziell angeschlagene Klinikum Niederlausitz mit Sitz in Senftenberg und Lauchhammer mit fünf Millionen Euro. Das haben die Kreistagsabgeordneten am Donnerstagabend beschlossen. Zudem soll der Landkreis nicht mehr alleiniger Gesellschafter des Klinikums sein. Nun soll ein strategischer Partner gefunden werden.

Der Beschluss des Kreistages sieht vor, den Kreditrahmen für das Klinikum von zwei auf fünf Millionen Euro zu erhöhen. Der Kreditzeitraum wird auf das kommende Jahr ausgeweitet.

Der Kreistag hat die Klinikverwaltung zudem aufgefordert, einen strategischen Partner zu suchen. In der Folge wird der Landkreis wahrscheinlich Gesellschaftsanteile abgeben müssen, will aber die Mehrheit behalten.

Bereits 2018 erwirtschaftete das Klinikum einen Verlust von 4,5 Millionen Euro. Auch 2019 werde es ein Minus in ähnlichem Ausmaß geben. Nach wie vor müsse das Klinikum in "wirtschaftlich ruhiges Fahrwasser" gebracht werden, so OSL-Landrat Siegurd Heinze gegenüber dem rbb. Ab sofort würden notwendige Maßnahmen geprüft und eingeleitet, die wirtschaftliche Sanierung werde dabei mehrere Jahre dauern, erklärte Heinze. Auch ein externer Berater soll dem Klinikum helfen. Die Mitarbeiter hatten einen Notlagentarifvertrag bereits abgelehnt.