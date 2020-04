Pilotprojekt in Brandenburg

Der Bürgermeister der Gemeinde, Herold Quick (parteilos), zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung, die das Projekt bisher genommen hat. "Wir sind in der Verbandsgemeinde Liebenwerda gut gestartet. Das hat sich alles in den letzten drei Monaten gut eingespielt", so Quick am Donnerstag im rbb.

Seit mittlerweile 100 Tagen arbeitet die neue Verbandsgemeinde Liebenwerda, bestehend aus den Orten Bad Liebenwerda, Uebigau-Wahrenbrück, Falkenberg/Elster und Mühlberg/Elbe. Zum Jahresbeginn war die Verbandsgemeinde gegründet worden und ist damit die erste ihrer Art in Brandenburg.

"Anfang des Jahres war es so, dass sich alle neu finden mussten", so Quick weiter. "Auch die neuen Amtsbereiche mussten sich neu sortieren. Da bin ich richtig glücklich, dass wir die Finanzen gut hinbekommen haben. Auch, dass wir bei den Bürgerämtern, die unmittelbar mit den Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben, gut aufgestellt sind, dass jetzt alle vier miteinander vernetzt sind und sich Einwohner in allen vier Ortsgemeinden melden können", sagte der Bürgermeister.



Nun müsse man sich auf die Haushalte der vier Städte, die aktuell noch in der Bearbeitung sind, konzentrieren. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollen die in den jeweiligen Stadtverordnetenversammlung, sowie in der Verbandsgemeindeversammlung vorgestellt werden. Quick hofft dabei auf die Zustimmung der Abgeordneten.

Die Gründung der Verbandsgemeine Liebenwerda ist ein Pilotprojekt der Landesregierung, um auch in der ländlichen Region eine stabile Verwaltungsarbeit sicher zu stellen.