Die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in Ruhland im vergangenen Jahr war rechtmäßig. Das hat das Cottbuser Verwaltungsgericht am Donnerstag entschieden. Es hat die Klage des abgewählten Bürgermeister Uwe Kminikowski damit abgewiesen. In seiner Klage hatte er Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung vorgebracht.



"Die Klage ist bereits unzulässig, weil nicht der Kläger, sondern der CDU-Amtsverband Ruhland das Wahleinspruchsverfahren vor der Gemeindevertretung durchgeführt hat", heißt es zudem in einer Mitteilung des Verwaltungsgerichtes.