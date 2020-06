"Direkt nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen an Christi Himmelfahrt fand dort ein Treffen stand, bei dem sich szenebekannte Rechtsextremisten eingefunden haben", sagte Ministeriumssprecher Martin Burmeister dem rbb. "Es steht also zu befürchten, dass aus dieser Liegenschaft ein rechtsextremistischer Szenetreff werden könnte." Zunächst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Das Brandenburger Innenministerium befürchtet die Entstehung eines rechtsextremistischen Szenetreffs in Burg im Spreewald (Spree-Neiße). Hintergrund ist der Betrieb einer Gaststätte durch Daniel G., der Verbindungen in die rechtsextreme Szene haben soll.

Schlag gegen kriminelles Hooligan-Netzwerk in Cottbus

Durchsuchungen in vier Bundesländern

Nach rbb-Informationen ist der jetzt in Burg agierende Gaststättenbetreiber Daniel G. den Sicherheitsbehörden bekannt. Im April 2019 ging die Polizei mit einer großen Razzia unter anderem auch in Cottbus gegen eine Mischszene aus Rockern, Türstehern, Neonazis und Kampfsportlern vor.

Inzwischen ist auch die Amtsverwaltung auf Daniel G. aufmerksam geworden. "Ich persönlich wünsche mir, dass er bei uns hier in Burg nicht Fuss fasst. Rechtsextremisten haben hier in unserem Kurort nichts zu suchen", sagte Amtsdirektor Tobias Hentschel (parteilos).

Daniel G. betreibt zudem ein Bio-Hotel mit Restaurant in Burg. Inhaber Olaf Schöpe, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Brandenburg, hat nach eigener Aussage nichts von der rechten Gesinnung des Betreibers gewusst. "Wenn man einen Unternehmensnachfolger sucht und findet einen Partner, dann freut man sich darüber in unserer Branche. Wer sich dahinter verbirgt, das sieht man ja leider nicht", sagte Schöpe dem rbb. Er hofft nun, dass G. die Auflagen eines Bio-Hotels nicht erfüllt und er den Betreiber so wieder loswerden kann.