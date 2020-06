Der Lausitz-Beauftragte der Brandenburger Landesregierung, Klaus Freytag, erwartet eine baldige Verabschiedung des Kohleausstiegs- und des Strukturstärkungsgesetzes. Das sagte Freytag am Montag dem rbb. Er sei zuversichtlich, dass beide Gesetze bei der letzten Sitzung des Bundestages vor der Sommerpause am 3. Juli verabschiedet würden.

"Am 3. Juli ist die zweite und dritte Lesung in diesem Gesetzesvorgang und danach kommen wir in die Sommerpause, das heißt bis dahin muss das Gesetz durch sein", so Freytag. Erst mit dem Gesetz können die damit verbundenen Fördergelder ausgeschüttert werden. Für die Lausitz bedeutet das zehn Milliarden Euro in den nächsten zwei Jahrzehnten.