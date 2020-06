Kurt Meister Cottbus Donnerstag, 25.06.2020 | 16:17 Uhr

In einer Demokratie ist die Zusammenarbeit zweier Parteien auch ein absolutes No Go! Vor allem wenn es um etwas so Verwerfliches wie den Neubau eines Jugendclubs geht. Am Ende wird es vielleicht sogar so hingestellt, als wollten die Jugendlichen einen neuen Jugendclub!