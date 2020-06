Das Wohnprojekt in der Cottbuser Karlstraße 29 ist in Gefahr. Der neue Eigentümer will die Bewohner vor die Tür setzen. Über eine Räumungsklage wird am Freitag am Cottbuser Landgericht verhandelt. Vor dem Gericht und auf dem Altmarkt finden Kundgebungen statt. Von Josefine Jahn