Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (B90/Grüne) hat Waldbesitzern, denen durch Trockenheit oder Brände Schäden entstanden sind, finanzielle Unterstützung des Landes in Aussicht gestellt. Bei einem Besuch eines besonders betroffenen Waldgebiete bei Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) am Mittwoch sicherte er zudem weitere Beratung zu.

Stürme, Trockenheit und Schädlinge haben den Wäldern vor allem im Süden Brandenburgs stark zugesetzt. Besonders der Elbe-Elster-Kreis ist betroffen. Rund 500 Hektar Wald seien beispielsweise rund um Hohenleipisch vor Schädlingen befallen. Die Bäume müssten jetzt aus dem Wald geholt werden, damit sich Borken- und Prachtkäfer nicht noch weiter ausbreiten, so Vogel. Doch das sei problematisch: In der Region gebe es viele Kleinwaldbesitzer, die Flächen seien oft nur ein bis zwei Hektar groß, die Besitzer zum Teil unbekannt.

Laut Waldbauernverband gibt es in Brandenburg ungefähr 96.000 Waldbesitzer. Ungefähr 95.500 davon besitzen Wälder mit weniger als 200 Hektar, es gibt aber auch zahlreiche Kleinstwaldbesitzer mit weniger als zehn Hektar.

Bei der Anpassung der Wälder an den Klimawandel und bei der Verjüngung spiele der Waldumbau eine Schlüsselrolle, betonte Vogel. Mit einer neuen Kampagne will der Minister jetzt möglichst viele Waldbesitzer dazu bringen, sich endlich um ihren Wald zu kümmern. In einem Brief weist er auf die Förder- und Beratungsmöglichkeiten hin und fordert alle Waldbesitzer auf, aktiv zu werden. Andernfalls könne der Landesforst beauftragt werden, die Flächen zu bewirtschaften.