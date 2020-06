Der Brandenburger Verfassungsschutz stuft den Verein "Zukunft Heimat" offiziell als rechtsextremistisch ein. Das gab die Behörde am Montag bekannt. Wie Präsident Jörg Müller erklärte, werde der Verein bereits seit Januar beobachtet. "Damit geht automatisch einher, dass wir den Verein "Zukunft Heimat" als Beobachtungsobjekt und zwar als erwiesene rechtsextremistische Bestrebung beobachten", so Müller am Montag.



Der Grund für die Einstufung seien vor allem personelle und strukturelle Überschneidungen im Bereich Rechtsextremismus. Insbesondere gebe es Verbindungen zur bereits 2012 verbotenen "Widerstandsbewegung Südbrandenburg", unter deren Dach auch die Neonazi-Organisation "Spreelichter" aktiv war.