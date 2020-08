Das Mobilitätspaket, das das EU-Parlament im Juli beschlossen hatte [tagesschau.de], regelt unter anderem die Ruhe- und Rückkehrzeiten neu. So darf zum Beispiel künftig nicht mehr in der Lkw-Kabine geschlafen werden. Es müssen stattdessen regelmäßige Ruhezeiten in einer Unterkunft mit sanitären Einrichtungen, zum Beispiel in einem Hotel, eingelegt werden.