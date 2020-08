Trockenheit in Brandenburg

Wegen des Wassermangels in der Spree hat das Brandenburger Landesumweltamt mehrere Schleusen im Spreewald gesperrt. Betroffen sind drei Schleusen im Unterspreewald - in Groß Wasserburg, Krausnicker Strom und in Leibsch (alle Dahme-Spreewald).

Umweltminister stuft Lage in Gewässern als "super-ernst" ein

Durch die Sperrung dieser Schleusen soll das Wasser in der Spree gehalten werden und nicht in das Dahme-Gebiet abfließen. Wer mit einem Boot unterwegs ist, muss es an der gesperrten Schleuse umtragen. Eine Übersicht aller aktuell gesperrten Schleusen im Land hat das Landesamt für Bauen und Verkehr auf seiner Webseite veröffentlicht [lbv.brandenburg.de].



Das Landesumweltamt bezeichnete die aktuelle Wassersituation der Talsperre Spremberg auf eine Anfrage des rbb am Donnerstag als "sehr ernst." Der Pegel sinke aufgrund des Wassermangels pro Tag bis zu zwei Zentimeter, weil auch Sachsen weniger Wasser als sonst abgibt. Auch die bis Sonntag vorhergesagten Niederschläge würden "selbst beim Eintreffen der positivsten Prognose" keine dauerhafte Entspannung im Wasserhaushalt bringen. "Um die kritischen Niederschlagsdefizite auszugleichen, bedarf es lang anhaltender überdurchschnittlicher Niederschläge."



Die aktuelle Wassersituation habe aber auch einen positiven Effekt: Die Eisenbelastung in der Spree oberhalb der Talsperre Spremberg sei aktuell so gering wie seit Jahren nicht mehr. "Die diffusen Einträge haben sich durch den gesunkenen Grundwasserspiegel infolge der langanhaltenden Trockenheit verringert."