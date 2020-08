Auch dieses Jahr scheint ein sehr trockenes zu werden, nach den Dürrejahren 2018 und 2019. Das stellt die Gewässer in Brandenburg vor gravierende Probleme. Die Lage sei "super-ernst", sagte Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch in "Brandenburg aktuell" vom rbb: "Es müsste sieben Monate lang doppelt so viel regnen wie üblicherweise in einem Jahr, damit wir allein den Rückstand der letzten zweieinhalb Jahre aufholen. Das ist völlig illusorisch."



Das Umweltministerium erarbeite gerade ein Konzept für den Umgang mit Niedrigwasser. "Selbstverständlich müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, Wasser zu sparen", so Vogel. Nach den Vorstellungen der Fraktionen im Umweltausschuss am Mittwoch könnte das mehrere Lebensbereiche treffen.