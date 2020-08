Die Bundesregierung und die vier Braunkohle-Länder haben am Donnerstag in Berlin den Startschuss für die Hilfen des Bundes beim Strukturwandel gegeben und eine Bund-Länder-Vereinbarung unterschrieben. Durch den Kohleausstieg bis spätestens 2038 sollen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen deswegen neue, zukunftsfähige Jobs geschaffen und Regionen attraktiver gemacht werden.

Dafür konstituiert sich ein Koordinierungsgremium von Bund und Ländern. Es soll für eine

ausgewogene Verteilung der Mittel sorgen und eine optimale Unterstützung für die Kohleregionen sichern. Der Bund will bis zu 40 Milliarden Euro in die Braunkohle-Regionen stecken.

Brandenburg bekommt für die Lausitz insgesamt 10,3 Milliarden Euro. Das Geld soll unter anderem in Straßen, Schienen und Forschungseinrichtungen investiert werden. Zudem wird ein Sonderausschuss-Lausitz im Brandenburger Landtag künftig den Strulturwandel gestalten und begleiten.