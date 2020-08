Die Fraktion der AfD in der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung hat ein weiteres Mitglied verloren. Wie die Stadt am Montag mitteilte, habe Ingo Scharmacher die Fraktion verlassen. Scharmacher selbst äußerte sich am Samstag auf Facebook. Dort gab er an, nach einem Jahr sei seine Stadtverordnetentätigkeit Geschichte: "Aus den gesammelten Erfahrungen werde ich schlussendlich die entsprechenden Konsequenzen ziehen."