Die Lausitz bekommt einen eigenen Sonderausschuss im Brandenburger Landtag. Das kündigten die Fraktionsspitzen von SPD, CDU und Bündnis90/Grüne am Dienstag an. Der Ausschuss soll den Strukturwandel in der Lausitz nach dem Braunkohleausstieg begleiten.

Der Sonderausschuss "Strukturentwicklung in der Lausitz" soll elf Mitglieder umfassen und vom Lausitzer Abgeordneten Wolfgang Roick (SPD) geleitet werden. Die rot-schwarz-grüne Koalition wisse um die große Skepsis unter den Einwohnern der Region, die bezweifeln würden, dass gut bezahlte Industriearbeitsplätze parallel zum Ausstieg aus der Braunkohleförderung und -verstromung entstehen, hieß es am Dienstag

CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagte außerdem, dass die Ausschussarbeit herausfordernd werde. So sollen die Abgeordneten nicht nur die Nutzung von Milliardenbeträgen aus dem Strukturstärkungsgesetz kontrollieren, sondern auch gestaltend eingreifen können.

Nach Angaben von Redmann soll der Ausschuss auch in der Lausitz tagen.